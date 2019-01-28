«Похоже на зависимость»: Муцениеце могла утомить Прилучного гиперопекой

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Агата практически все время старается быть рядом с мужем. И даже на съемках нового сериала они будут находиться вместе, что с психологической стороны очень странно, будто актриса пытается оккупировать супруга вниманием и не допустить ни капли свободного времени.

Проблемы в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного начались еще летом 2018 года. Тогда паре пришлось взять перерыв в отношениях в связи с назревшим кризисом. Оказалось, что в семье существует большое количество разногласий и их необходимо «переварить» обоим супругам. Позже стало известно, что Агата и Павел все-таки помирились, но после этого, буквально перед Новым 2019 годом появились сведения о том, что Прилучный жестоко избил супругу. Сама Агата ответила на это сообщение весьма агрессивно и заявила, что такого не было, однако, полицейские подтвердили информацию о том, что по их адресу соседи вызывали правоохранительные органы из-за подозрительного шума и криков.

Как бы то ни было, по словам полиции, Муцениеце наотрез отказалась писать заявление на обидчика, что весьма похоже на зависимость от мужа. Считается, что актриса вполне могла утомить Прилучного гиперопекой, а его предполагаемые интрижки на стороне приносят ей боль и потому она может стараться проводить с мужем еще больше времени. Так, они оказались на одной съемочной площадке сериала «Проспекты», где позже они станут парой. По всей видимости, Агата не стерпела бы романтических сцен мужа с другими женщинами и потому они теперь вместе играют в сериале.

Таким образом, вполне возможно, что Муцениеце пытается оградить супруга от возможных рисков контактов с другими женщинами, а также желает проводить с ним гораздо больше времени, о чем и рассказала в интервью к выпуску сериала.

«Конечно, важен и тот фактор, что нам предложили играть вместе — это здорово, мы с мужем с радостью согласились. Нам с Павлом удобно работать друг с другом, мы познакомились на съемочной площадке и изначально были коллегами, а не парой. Да и по организации это удобно — мы можем проводить больше времени вместе даже по пути на съемки», - рассказала она.