«Роскошь довела»: Фанаты обеспокоены пошатнувшейся личностью Ивана Урганта

Сегодня, 19:36

Страх перед возможным расставанием с Россией или кризис среднего возраста повлияли на артиста - не известно, однако шоумен не только радикально сменил имидж, но и называет себя другим человеком.

Действия популярного шоумена Ивана Урганта в последнее приводят поклонников в недоумение. Фанаты уже привыкли к шуткам артиста, однако порой их бывает сложно понять, особенно в последний месяц. Началось все с радикальной смены имиджа: после новогодних праздников артист предстал перед своими подписчиками лысым. Такой шаг шокировал пользователей сети, и был встречен недоумением: «Вань, зачем??? Где волосы?», «С Вами всё хорошо?», «Что с людьми творит алкоголь. Облысел».

Однако на этом перемены не закончились – гардероб артиста также ждали существенные преобразования. Сегодня российский телеведущий опубликовал фотоколлаж, состоящий из трех лифтолуков, на которых привыкший к строгим костюмам и элегантным нарядам 40-летний мужчина предстал в ярких модных пальто. Однако больше всего внимание поклонников привлекли не сами эпатажные наряды, а необычная сумочка-мешок в руке телеведущего с изображением феечек из детского мультфильма, которая выглядело очень странно, ведь он был без дочери. Данную публикацию шоумен подписал от третьего лица, вызвав недоумение и некоторые опасения своих верных поклонников:

«Известный телеведущий Иван Ургант (40 лет) редко балует своих подписчиков действительно интересными фото. Вот и на этот раз он опубликовал идиотский коллаж из собственных селфи сделанных при помощи зеркала в лифте. Как утверждает Иван, снимки сделаны с разницей в 4 минуты. Но мы-то с вами понимаем,что это очередная сомнительная хохма шоумена. Подписывайтесь на наш канал и следите за самыми скандальными новостями российского шоу-бизнеса!»

Все бы ничего, вот только в предыдущей публикации артист назвал себя Семеном Слепаковым, и не удивительно, ведь перемены в образе сделали внешне юмористов очень похожими. Чем именно вызваны такие глобальные изменения во внешности и поведении ведущего не известно, однако фанаты всерьез обеспокоены пошатнувшейся личностью Ивана Урганта. В комментариях многие отметили, что роскошь довела артиста, и он все больше напоминает психически ненормального человека.

На финансовые трудности ему действительно не приходится жаловаться: журнал Forbes оценил годовой доход юмориста в 8,5 млн долларов, что позволило ему занять пятое место в рейтинге «Главные российские знаменитости 2018 года».

Стоит отметить, что судя по активности в Instagram, артист в последнее время много времени проводит в кругу своей семьи в Нью-Йорке, где учится его приемная дочь Эрика. Не исключено, что глава семьи накопил таки на апартаменты в США, и скоро они всей семьей переедут жить за рубеж, и именно предстоящими радикальными перемены в жизни артиста и страхом перед расставанием с Россией вызвана хандра, а смена имиджа стала лишь началом совершенно новой жизни телеведущего.