«Наша Оля выше всех»: Бузова нашла причину для романа с Киркоровым

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К этой мысли Ольгу Бузову могли подтолкнуть одиночество и давние дружеские отношения с Филиппом Киркоровым.

Некоторые фанаты Ольги полагают, что она в своё время подписала с телеканалом контракт, который исключает её замужество или какие-либо публичные любовные отношения с мужчинами. Считается, что образ незамужней талантливой девчонки, страдающей от несчастной любви, более привлекательный для аудитории и положительно повлияет на рейтинг. Однако, это предположение вызывает недоверие и насмешки в среде критически настроенных подписчиков. Они призывают не верить слухам, а прямо заявляют, что неприятности Бузовой в отношениях с сильным полом коренятся в её высоком росте. Действительно, 180 сантиметров телеведущей – значительно больше среднего показателя для женщин. Многие обратили внимание, что «наша Оля выше всех» ещё во время её отдыха на Мальдивах, когда она своими параметрами «посрамила» саму Волочкову, которая оказалась существенно ниже. Именно рост отпугивает от Бузовой многих ухажёров, предпочитающих изящных и миниатюрных девушек.

Некоторое время назад она активно общалась с Киркоровым – их творческие интересы неоднократно пересекались. Теперь, по убеждению поклонников, она нашла новую причину для активизации дружбы с Филиппом, которая, как надеется Ольга, может перерасти в роман. Это неудивительно: по прикидкам фанатов, Лучезарный оказался единственным свободным мужчиной в окружении певицы, чей рост – 195 сантиметров, будет смотреться гармонично рядом с немаленькой Ольгой. К тому же, всегда щедрый на похвалу Киркоров, в отношении Бузовой был непомерно комплиментарным - по поводу творчества и внешности в равной степени.