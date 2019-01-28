Невеста Петросяна Татьяна Брухунова получает в месяц 800 тысяч рублей

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Так же, не стоит забывать, что после того, как она «связалась» с популярным юмористом, в её собственности появились московские квартиры. Их оценивают в сотни миллионов.

Таким образом, констатируют знатоки мира шоу-бизнеса, в нём появилась ещё одна молодая влюблённая бессеребренница. Невеста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова получает в месяц до 800 тыс. рублей.

Считается, что это её зарплата за то, что она взяла под контроль все его денежные дела и ведение концертной деятельности. Предполагается, что она является процентом от заработков Петросяна.

Особой пикантности добавляет тот момент, что 29-летняя Брухунова существенно «поправляет» своё материальное положение на фоне незавершённого дележа имущества Петросяна с его бывшей женой.

Брухунова прибыла в Москву из Тулы и, даже по меркам столичного шоу-бизнеса, в финансовом плане «устроилась» быстро и «очень и очень».

В то же время она сопровождает Петросяна во всех его поездках и постоянно находится за кулисами.

Реальная ли это увлечённость его деятельностью, типичная показуха, или же забота о здоровье источника благосостояния, покажет только время.