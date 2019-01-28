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За лучший авторский ролик на песню «Крутой» Егор Крид предлагает всего 50 тысяч рублей, с учетом, что его гонорар за один концерт может превышать 1 млн рублей.

Недавно Егор Крид запустил именной конкурс, посвященный выходу его нового клипа «Крутой». Певец предлагает снять любительский ролик на песню, отметить название трека, исполнителя и добавить его к себе на страницу в социальную сеть. За это он обещает не очень щедрое вознаграждение - 50 тысяч рублей, учитывая, что старания фанатов и задействованная техника значительно могут превысить данный приз. Это очень похоже на бюджетный коммерческий ход, благодаря которому Крид может экономить на пиаре клипа «Крутой» миллионы благодаря наивным поклонникам.

«Ну и жлобяра» - пишут в сети о Криде пользователи, узнав о призе за лучший ролик. С учетом того, что победитель может быть всего один, данное вознаграждение наталкивает на мысль о том, что на таком легком пиаре Егор Крид решил попросту сэкономить. Данная сумма могла быть оправдана в том случае, если бы в неделю исполнитель выбирал несколько победителей, а не одного. С учетом размещения клипов с песней, всеми отметками и хэштегами, звезда лейбла Тимати получает большой прирост аудитории, просмотры на видеохостинге оригинальной версии клипа, которые, как известно, также монетизируются.

Но больше всего некоторых пользователей смутила не сумма приза за лучший клип на песню - в фаворитах значатся работы людей, которые, вероятно, не должны участвовать вовсе. К примеру, танцовщица из команды певца также выкладывала ролик, снятый под песню «Крутой», хотя ее участие ставит под сомнение прозрачность проведения конкурса. Также многим не понравилось участие в конкурсе юной блогерши Лизы А. - пользователи сети убеждены, что за эту несовершеннолетнюю особу и ее продвижение платят родители, и Крид, якобы, получил за это денежное вознаграждение, добавив ее видео на песню «Крутой» к себе на страницу. Хотя последнее доказать очень сложно.