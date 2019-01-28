Всего месяц Мария Порошина отводит себе на декретный отпуск

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45-летняя актриса не может себе позволить засиживаться дома, ведь она многодетная мать и финансовое бремя забот о них лежит именно на ней. Поэтому после рождения сына Порошина всего месяц дает себе возможность окунуться в материнство.

Пятая беременность Марии Порошиной стала довольно обсуждаемой новостью и не только среди поклонников, а и коллег. Шутка ли, в 45 лет имея 22-летнюю дочь Полина от Гоши Куценко знаменитость не побоялась круто изменить жизнь – уйти от второго супруга и родить сына неизвестному избраннику.

Известно, что Порошина работала в кадре практически до самых родов, на седьмом месяце беременности она играла в театре. На свет малыш знаменитости появился 11 января, а уже в марте анонсировано ее возвращение на сцену. Как заявила сама знаменитость, ей некогда засиживаться с малышом, ведь необходимо обеспечивать троих дочерей от Ильи Дронова и старшую дочь. Сообщается, что за участие в театральных постановках актриса получает около 300 тысяч рублей, но все же она надеется на более выгодные контракты и сериалы с большим бюджетом.

Роды малыша прошли в самой престижной клинике страны, во время выписки присутствовали мама артистки и ее старшие дочки. А вот отец ребенка так и остается загадкой для общественности, сама же Порошина заявляет, что он иностранец, но многие уверенны, что знаменитость просто подогревает интерес к своей персоне.