«Опять холостяк?»: Андреева могла уйти от Бондарчука к более обеспеченному мужчине

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Фёдор Бондарчук все чаще стал появляться на светских мероприятиях без Паулины Андреевой. Также масла в огонь подливает факт наличия на ее безымянном пальце обручального кольца, что может свидетельствовать о том, что пара не вместе.

Многие задаются вопросом, опять ли холостяк Федор Бондарчук. По мнению пользователей сети, его возлюбленная, Паулина Андреева могла уйти от режиссера к более обеспеченному и перспективному мужчине, как в свое время было с Владимиром Машковым, отрекомендовавшим когда-то актрису как настоящий талант самому Олегу Табакову. Все чаще поклонники замечают, что Паулина не сопровождает на светских мероприятиях своего избранника, которого однажды увела из семьи, а это, как правило, не очень хороший знак.

Недавно Паулину Андрееву увидели в новом образе - на ее пальце красовалось кольцо, более похожее на обручальное, и у многих сложилось впечатление, что актриса приобрела наконец-то статус замужней женщины. Правда, непонятно, является ли ее законным супругом именно Федор Бондарчук. По крайней мере, многие поклонники не уверены в этом из-за того, что Андреева, в отличие от Бондарчука, является обладательницей ветреной натуры, что вполне могло стать причиной распада союза с режиссером.

О Паулине Андреевой не очень приятные слухи начали ходить после того, как она с легкостью рассталась с Владимиром Машковым, подарившем ей блистательную карьеру, ради более богатого и перспективного Федора Бондарчука. Вероятно, режиссеру попросту неудобно рассказывать о том, что они с Андреевой не вместе, поскольку о таком исходе событий его предупреждали, когда ради актрисы он разводился со своей супругой.