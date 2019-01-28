Сегодня, 13:45

Ни одна из его бывших семей не стала приглашать экс-супруга присоединиться к ним на Новый год. Возможно, это заставило его кое о чём задуматься.

Как бы там ни было, а бросивший двух жён Аршавин, остался в Новогоднюю ночь один. Об одиночестве он рассказал ведущему программы «Блиц».

Первой супругой футболиста была Юлия Барановская. Он её бросил не просто с двумя детьми, но и в «интересном» положении. Вряд ли женщина такое забывает.

Следующей женой стала Алиса Казьмина. В этом браке на свет появилась дочка Есения. Однако, развод состоялся и здесь, поскольку Аршавин часто изменял своей половинке.

В начале января Андрей опубликовал в своём аккаунте в Instagram фото на котором он был снят вместе с двумя своими первыми детьми. Часть его фанатов пришли к заключению, что это удачная попытка восстановления его отношений с Барановской.

Однако, его «посленовогоднее» признание показало, что это не совсем так. Не исключено, что Аршавин, подумав «под ёлочкой», всё же решил не забывать о своих детях.