Лопырева и Смолов оказались в рейтинге «Самые красивые и крепкие звездные пары – 2019»

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Сотрудницы популярного женского журнала News In Time весьма удивили информированных читательниц весьма оригинальным взглядом на взаимоотношения некоторых представителей отечественного бомонда.

Виктория Лопырева и Федор Смолов неожиданно оказались в рейтинге «Самые красивые и крепкие звездные пары – 2019» по версии News In Time. Все бы ничего, пара действительно прекрасно смотрится на фото, но ошарашенные пользователи вопрошают в социальных сетях, как быть с информацией, буквально заполонившей Сеть и страницы таблоидов о беременности Вики от бизнесмена Игоря Булатова, бросившего ради 36-летней модели мать его двоих детей Татевик Карапетян. Официальный развод Лопыревой и Смолова состоялся еще четыре года назад, наделал много шума, а затем забылся из-за новой сенсационной новости о помолвке Виктории с Николаем Басковым в присутствии главы Чечни Рамзана Кадырова. Сообщество отечественных фанатов после публикации News In Time находится в недоумении.

Впрочем, в числе «крепких звездных пар», журналистами были названы и такие, ставшие уже сомнительными альянсы, как Максим Виторган и Ксения Собчак, Гарик Харламов с Кристиной Асмус, а так же Алла Пугачева с Максимом Галкиным. Комментируя публикацию, читатели не удержались от конспирологических предположений по поводу «сглаза» со стороны одного из авторов. Поклонники отечественных звезд оптимистично надеются, что в наступившем году эпидемия громких разводов и расставаний сократится, потому как год Собаки не оправдал своей символической преданности.