Свадьба 2.0: Клюкина намекнула на тайные отношения с Кридом

Нагулявшийся Егор Крид вернулся к Клюкиной — соцсети.
В последнее время вопрос об отношениях между победительницей шоу «Холостяк-6» Дарьей Клюкиной и популярным рэпером Егором Кридом стал активной темой для обсуждения в Сети. И хотя экс-возлюбленные не афишировали публике своих отношений, однако, даже после расставания ребята не прекращают посылать двусмысленные намеки в соцсетях.
Так, недавно Дарья прилетела в Колумбию по работе со своим модельным агентством. В одном из прямых эфиров Instagram девушка сообщила, что свободное время проведёт в Лос-Анджелесе, где устроит себе небольшие каникулы. Удивительным фактом стал мгновенный прилёт Егора Крида в Америку, откуда парень «совершенно случайно» публикует снимки с местоположением. Некую игру в Instagram поддержала и Клюкина, опубликовав серию снимков в купальнике с интересным комментарием к фото.
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Спасибо всем, кто вчера активничал в комментариях 😊 Некоторые были правы, я в Колумбии 😁 Спасибо за ваше участие, прямой эфир с выбором победителя проведу в скором времени, предупрежу в Сториз 😚 Сейчас мы в Картахене, в туристическом городе Колумбии на берегу карибского моря. Здесь мы на работе. Снова благодарю судьбу за возможность так путешествовать. 🙏🏼 Мы с Викой и Дусей стали диджитал лицами бренда @ninaricciparfums в России😊 Я лично с брендом уже 2 года и безумно горжусь этим! Мой аромат - Bella 💚
Девушка, зная тот факт о большом пристрастии рэпера к парфюму, поделилась с подписчиками своим ароматом «Bella», что в переводе с итальянского означает невеста. Внимательные фанаты даже заметили у Даши одинаковые солнечные очки, как у Егора в последнем клипе «Крутой».
Подписчики такое совпадение посчитали неслучайным. Некоторые пользователи даже уверены в предстоящей свадьбе ребят в обновлённой версии 2.0 после проекта «Холостяк». Предполагается, таким образом Клюкина намекает на тайные отношения с Кридом. Судя по всему, паре потребовалось много времени после окончания проекта, чтобы разобраться в истинных чувствах друг к другу.