Свадьба 2.0: Клюкина намекнула на тайные отношения с Кридом

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Нагулявшийся Егор Крид вернулся к Клюкиной — соцсети.

В последнее время вопрос об отношениях между победительницей шоу «Холостяк-6» Дарьей Клюкиной и популярным рэпером Егором Кридом стал активной темой для обсуждения в Сети. И хотя экс-возлюбленные не афишировали публике своих отношений, однако, даже после расставания ребята не прекращают посылать двусмысленные намеки в соцсетях.

Так, недавно Дарья прилетела в Колумбию по работе со своим модельным агентством. В одном из прямых эфиров Instagram девушка сообщила, что свободное время проведёт в Лос-Анджелесе, где устроит себе небольшие каникулы. Удивительным фактом стал мгновенный прилёт Егора Крида в Америку, откуда парень «совершенно случайно» публикует снимки с местоположением. Некую игру в Instagram поддержала и Клюкина, опубликовав серию снимков в купальнике с интересным комментарием к фото.

Девушка, зная тот факт о большом пристрастии рэпера к парфюму, поделилась с подписчиками своим ароматом «Bella», что в переводе с итальянского означает невеста. Внимательные фанаты даже заметили у Даши одинаковые солнечные очки, как у Егора в последнем клипе «Крутой».

Подписчики такое совпадение посчитали неслучайным. Некоторые пользователи даже уверены в предстоящей свадьбе ребят в обновлённой версии 2.0 после проекта «Холостяк». Предполагается, таким образом Клюкина намекает на тайные отношения с Кридом. Судя по всему, паре потребовалось много времени после окончания проекта, чтобы разобраться в истинных чувствах друг к другу.