Свадьба 2.0: Клюкина намекнула на тайные отношения с Кридом

Спасибо всем, кто вчера активничал в комментариях 😊 Некоторые были правы, я в Колумбии 😁 Спасибо за ваше участие, прямой эфир с выбором победителя проведу в скором времени, предупрежу в Сториз 😚 Сейчас мы в Картахене, в туристическом городе Колумбии на берегу карибского моря. Здесь мы на работе. Снова благодарю судьбу за возможность так путешествовать. 🙏🏼 Мы с Викой и Дусей стали диджитал лицами бренда @ninaricciparfums в России😊 Я лично с брендом уже 2 года и безумно горжусь этим! Мой аромат - Bella 💚