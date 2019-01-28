«Нет сил терпеть»: Водонаева гасит сексуальную агрессию кулаками

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Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева учит фанатов справляться со стрессом. Новое увлечение может быть связано с неспособностью супруга соответствовать аппетитам девушки.

Бокс - не слишком подходящее для женщины занятие, но если новый муж не слишком хорошо справляется со своими мужскими обязанностями, то ничего не поделаешь – приходится снимать напряжение с другим партнером.

После обвинения мужа в скорострельности, Водонаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором сообщила о своем решении серьезно заняться боксом: «...со следующей недели возвращаюсь в спорт. Чтобы не как на видео (это второе занятие!), а так, чтоб к лету стать Чёрной Мамбой».

Спорт – это, конечно, круто и поддерживать форму просто необходимо, но бокс - это слишком даже для эпатажной Алены, считают подписчики. Видимо женщина уже успела разочароваться во втором муже, которого она публично выставила «скорострелом», которого хватает на 15 секунд, и хотя потом она попыталась объяснить все шуткой, многие решили, что это крик души.

Есть вероятность, что у Водонаевой уже просто «нет сил терпеть», поэтому она гасит сексуальную агрессию и неудовлетворенность кулаками, предполагают в Сети.

Кстати, некоторые считают, что раз уж обзавелся «вторым ребенком» в виде мужа с творческим потенциалом, то стоило бы не в спортзале пропадать, а попробовать создать дома уют и благоприятную для романтических отношений обстановку, например борщ сварить и показать себя женщиной и хозяйкой.