Женская дружба сплотила Айзу Анохину и Риту Дакоту

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Разоткровенничавшись дизайнер раструбила на весь мир о том, что муж Риты Дакоты изменял ей с Катей Жужей во время беременности супруги. Такие действия раскритиковали поклонники обеих знаменитостей и обычные пользователи.

В сети дизайнер Айза Анохина поделилась информацией о том, что Влад Соколовский очень давно начал изменять своей супруге и что особенно цинично – делал это в период, когда Рита Дакота была беременна. Пассией же знаменитости стала экс-ведущая «Дом-2» скандальная Катя Жужа.

После такого громкого заявления в сети пользователи обрушились с острой критикой Анохиной, ведь большинство уверенно – она лезет не в свое дело. Часть же поклонников решила, что говорить об этом нужно было в самом начале разрыва пары, а не ворошить прошлое теперь.

Как не странно, на защиту дизайнера встала сама Дакота, которая на своей страничке в социальной сети Instagram поблагодарила ее за честность и искренность. Также певица заявила, что в ее жизни довольно мало людей, которые готовы за нее «утопить» вопреки своей репутации. После такого спича, пользователи стали все же более положительно относиться к откровениям Айзы Анохиной, а комментарии начали приобретать совсем иной характер. Фанаты заговорили о женской дружбе и совести, а также любви к ближнему.

Теперь двум знаменитостям необходимо не растерять те дружеские отношения, которые у них есть. Примечательно, что Влад Соколовский не отреагировал на такое заявление.