«И в коммуналке бы пожил»: Нагиев мог купить роскошный особняк в Подмосковье ради женщины

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Дмитрий Нагиев, чья личная жизнь после развода с Аллой Щелищевой окутана тайной, попытался пролить немного света, намекнув о «семейном положении».

Когда-то давно в интервью Нагиев заявил, что для него первостепенная важность, «чтобы она была счастлива и рада», сперва она получит удовольствие, тогда и он будет счастлив и доволен.

И вот выясняется, что Нагиев владеет роскошным особняком в поселке «Княжье Озеро». Стоимость двухэтажного коттеджа колеблется в районе 24 - 27 млн рублей. Сам же Нагиев достаточно скромный человек. По мнению его поклонников, он вполне бы мог обойтись большой квартирой в черте Москвы. Но особняк, которым сейчас владеет ведущий шоу «Голос», больше предназначен именно для семейной жизни, нежели для холостяцкой. А Нагиев чаще всего позиционирует себя именно как одинокого мужчину, скрывая реальное положение дел.

Но такой кавалер вряд ли остался бы без внимания. Скорее всего, у него есть спутница жизни, которая уже проживает с ним в роскошном коттедже в поселке «Княжье Озеро». Также можно предположить, что такой огромный дом Нагиев мог купить ради этой женщины, ведь счастье второй половинки для него приоритет. Именно эти факты натолкнули на мысль, что Нагиев мог купить роскошный особняк в Подмосковье ради женщины и ее удовлетворения.

Замашки у актера на какие-то покупки всегда были скромны, по меркам «звезд», конечно, но не супер-лакшери. «И в коммуналке бы пожил, и в шалаше, было бы комфортно», - говорил Нагиев.

Тут же подписчики Дмитрия ассоциировали это со старой избитой фразой «с милым рай и шалаше». Подогревая постепенно интерес к своей персоне, Нагиев пишет у себя на страничке слова про причину своего одиночества.

Спустя короткое время выставляет фото с низким поклоном. Фанаты актера поняли, что его сердце вновь занято и он живет со своей «второй половинкой», пассией, девушкой, невестой - неизвестно, в своем новом уютном домике на 265 квадратных метров.