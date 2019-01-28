Вот так «потрясли арбузами»: Новый клип Ольги Бузовой посмотрели 8 млн фанатов

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Клип «Танцуй под Бузову» стал настоящим хитом на YouTube.

Ольга Бузова выпустила свой новый видеоролик в канун самого Нового года, а именно 31 декабря. Именно такой подарок знаменитость решила преподнесли своим поклонникам. И, стоит сказать, что фанаты ответили Ольге благодарностью. Недавно клип на официальном YouTube-канале Бузовой посмотрели более 8 млн фанатов. Вот так «потрясли арбузами» под суперхит артистки.

Напомним, что Бузова также запустила флешмоб в Instagram и предложила поклонникам повторить её танцевальные движения из клипа. Лучшие пародии Ольга лично публиковала в «историях» своего Instagram –микроблога.