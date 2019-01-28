«Разлад в Comedy Club»: Батрутдинов решился на бюджетный отдых

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Батрутдинова настигла череда неудач.

Тимур Батрутдинов недавно поделился с фанатами печальным известием, что он не сможет приехать в Соединенные Штаты Америки на участие в запланированном концерте. К большому сожалению поклонников из Америки, у Тимура не получилось совместить работу и отдых за океаном. Причина, по которой Тимуру отказали в получении визы, до сих пор неизвестна.

Но сама ситуация очень сильно обеспокоила российских поклонников и любителей шуток известного юмориста. Некоторые считают, что Comedy Club сейчас переживает не лучшее время, а, соответственно, участники клуба тоже. Интересно, что, например, коллеги «по цеху» – Демис Карибидис и Андрей Скороход – сейчас с удовольствием «гастролируют» по США и не зацикливаются на работе и проблемах Comedy Club. А Павел Воля, полюбившийся многим ведущий шоу, сейчас находится вместе со своей женой Ляйсан Утяшевой в Новой Зеландии и о работе думать не хочет.

Странным показалась такая разобщённость, разлад в некогда дружном коллективе. Вероятно, общая зависть на успех и популярность других резидентов стала проблемой проекта. Единственное, что хоть как-то объединяет бывших друзей – продюсеры шоу, которым нужны новые рейтинги передачи. Стоит напомнить, что многие резиденты клуба запустили свои собственные проекты, которые также собирают большие рейтинги, в то время как шоу Харламова и Батрудинова, известное «ХБ», к сожалению, провалилось сначала на канале «ТНТ», а затем на «ТНТ-ПРЕМЬЕР». Неудачи в других проектах Харламов и Батрудинов пытаются возместить успехом в Comedy, но и тут у Тимура черная полоса – в ходе взаимных попыток ведущими стали Павел Воля и Гарик Харламов. К этому добавляются неудачи Тимура и на любовном фронте.

Вот теперь новая проблема – не дают визу и отдыха в США. Видимо, не желая тратить свои последние деньги на далёкие «Зеландии», Тимур решил остановиться на бюджетном варианте отдыха в Шри-Ланке, чем уже успел обрадовать фанатов.