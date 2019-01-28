«Не самое удачное фото»: Анна Хилькевич опозорилась из-за огромных костлявых ступней – соцсеть

Сегодня, 10:04

Новое фото актрисы в сети Instagram раскритиковали фанаты.

Вот уже несколько недель Анна Хилькевич с семьей отдыхает на острове Пхукет, на лучших пляжах Таиланда. Теперь семейство занялось активным отдыхом и отправилось в пещеры, невзирая на клаустрофобию Анны. Она поделилась своим страхом с подписчиками, но выбрала «не самое удачное фото».

Ноги актрисы кажутся огромными и слишком худыми. Фанаты в соцсети посчитали, что таким образом она просто опозорилась из-за огромных костлявых ступней. Уже не раз в комментариях поднимали тему чрезмерной худобы, но Хилькевич устраивает ее фигура, и она, наоборот, активно занимается спортом, чтобы сбросить еще пару килограмм.

К тому же, на фото Хилькевич совершенно без макияжа, и в таком образе звезда выглядит непривычно. Неужели она, как и Регина Тодоренко, после рождения ребенка совершенно забудет о своей женственности и перестанет делать косметический уход? В любом случае, пара влюблена, и муж актрисы не делает романтичных заявлений в отношении другой звезды, как Топалов.



