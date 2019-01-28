Певица Слава узнала о своей редчайшей болезни от преподавателя института

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До той поры она сильно комплексовала. В школе будущая звезда не просто не произносила некоторые буквы при чтении, она даже при письме переставляла слоги и слова.

О своей редчайшей болезни певица Слава узнала лишь от преподавателя института. Несмотря на успехи в лечении, недуг и до сих пор не позволяет ей реализовывать некоторые творческие проекты.

Её болезнь называется дислексия. Она отличается тем, что восприятие текста является очень затруднённым. Однако, в школьные годы Славы этот недуг был настолько редким, что установить его медикам не удалось.

Поэтому учёба ей давалась с трудом. Это вызывало не только насмешки сверстников. Мать считала, что дочка просто ленится. В результате этого Настя стала сильно замыкаться в себе.

Только после поступления в институт, один из его преподавателей обратил внимание на необычную студентку. Он предложил ей пройти ряд тестов, после которых сообщил, что у неё дислексия.

Тогда будущая певица занялась чтением классической литературы вслух и запоминанием речевых оборотов. Годы упорного труда дали свой результат.

Дислексия никуда не делась, но теперь Слава научилась с ней справляться. Однако, когда требуется чтение или заучивание большого текста, это для неё до сих пор непреодолимая проблема. По этой причине она отказывается от некоторых проектов.

Слава откровенно рассказала об этом на «Когда все дома».