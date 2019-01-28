«Собакотерапия для Варум»: Бульдоги лечат певицу от гриппа и депрессии «французскими поцелуями»

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Поклонники супруги «босоногого мальчика» пребывают в панике после недавнего поста Варум о некоем вирусе, который проник в ее изнеженный организм.

Анжелика на своей страничке призналась фанатам, что третий день болеет, как и все простые смертные, находясь, при этом, в соответствующем настроении. Однако, оказалось, что бульдоги лечат певицу от гриппа и депрессии «французскими поцелуями». Чтобы не шокировать наиболее впечатлительных поклонников, Варум сразу сообщила, что ее пришла проведать дочь с друзьями, которые разводят французских бульдогов. Собакотерапия для Варум оказалась весьма эффективной, потому как превратилась в настоящую фотосессию, поднявшую приболевшей звезде настроение, а, следовательно, сократившую срок ее болезни.

Конечно же, поклонники не оставили без внимания откровения своего кумира. Посыпались пожелания здоровья и, множество народных рецептов было предложено для скорейшего выздоровления. Фанаты Варум и Агутина еще не совсем пришли в себя после шокирующего фейка об их разводе, а потому, с осторожностью профессиональных разведчиков, при помощи полунамеков и прочих хитростей, пытаются выяснить реальную картину семейной жизни Леонида и Анжелики. Вероятно, информация о том, что зимние творческие каникулы звездная пара провела совместно в Лос-Анджелесе, некоторых фанатов не убеждает. Они ищут подтекст в постах своих любимцев.