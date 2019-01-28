Снова в форме: Анджелина Джоли продемонстрировала стройную фигуру

Сегодня, 07:55

Знаменитая актриса уже пережила расставание с Брэдом Питтом и готова покорять новые высоты.

На попавшем в Интернет фото Джоли не одна. Рядом с ней 13-летняя дочь по имени Шайло. Мама решила порадовать подростка и купила для неё домашнего животного. Им оказался грызун, которого дочь аккуратно несла в коробке.

Но внимание СМИ привлек не сам поход в зоомагазин, а внешний вид голливудской актрисы. 43-летняя Джоли выглядела очень молодо. Она продемонстрировала стройную фигуру папарацци, дав понять, что отошла после развода с мужем и снова в форме. Черный наряд еще больше подчеркнул простоту и элегантность ее стиля, поэтому заслужил одобрение у фанатов.

Возможно, теперь Джоли начала проводить больше времени со своими детьми и уделять им все свободное время. В любом случае, актриса была в хорошем настроении, а, значит, ее жизнь снова налаживается.



