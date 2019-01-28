«Сестра уговорит»: Егор Крид мог бежать в США ради применения с Клюкиной

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Егор Крид, демонстративно выкладывающий фото из парка Гарри Поттера во Флориде, мог отправиться «следить за своей бывшей» Дарьей Клюкиной.

Финалистка шоу «Холостяк» Дарья Клюкина, которая прилетела в Колумбию вместе со своим модельным агенством, случайно обмолвилась в прямом эфире Instagram, что собирается посетить американский «город ангелов» в Калифорнии, но уже одна, устроить себе небольшой отпуск среди «веселья и разврата». Не проходит и дня, и самый преданный фанат Гарри Поттера Егор Крид, срывается с местаи бросает парк развлечений, где недавно отдыхал Филипп Кироров, берет чемоданы и сестру и отправляется в Лос-Анджелес, как бы невзначай выставляет фото с местной геолокацией.

«Пара» никогда не афишировала своих отношений на публике, но на сколько известно, после расставания, Клюкина не хочет даже видеть Крида, все равно питая к нему теплые чувства. А «красавчик из блэк стар» не отпускает надежды на новую встречу. Ходили даже слухи, что Егор Крид изменил Клюкиной и не факт, что с женщиной.

Теперь же, «живя одной надеждой», он отправился в город, в котором совсем скоро окажется его «возлюбленная», но не для того, чтобы в очередной раз попытаться заговорить. Для этого он взял с собой сестру,возможно, чтобы она уговорила Дарью Клюкину дать еще один шанс ее брату, считают фанаты рэпера, видимо попытаясь вывезти за счет их хороших отношений или женской солидарности.