«Мама-Пират»: Бородина вела съемку в кинотеатре, за что может получить реальны срок

Сегодня, 02:14

Ксения Бородина вновь могла попасть под горячую руку закона, нарушив авторсике права Disney, выложив в сеть невышедшие трейлеры фильмов.

От 171 до 146 УК РФ. После игры в покер Ксении Бородиной угрожали заведением уголовного дела по 171 статье уголовного кодекса части 3, где в примечании есть приписка, то помещение, в котором проводятся нелегальные азартные игры два и более раз признается подпольной игровой зоной. Теперь же, совсем отчаявшись, как сказали фанаты телеведущей, она вела съемку «из-под полы» прямо во время сеанса, что запрещается пунктом 2 статьи 146 уголовного кодекса России - «нарушение авторских и смежных прав».

Самого фильма Бородина не засняла, в отличии от той же Ольги Бузовой, которая выкладывала в социальные сети фрагменты фильма «Богемская рапсодия», снятые в кинотеатре. Но в инстаграм попали фрагменты трейлеров грядущих фильмов, не вышедших в сети официально. Этими фильмами были «Аладин» Гая Ричи и «Король Лев», производства Дисней.

«Тяжело детям, когда мама - пират»

В случает, если кто-то из российских представителей компании Walt Disney Pictures увидит подобный «слив» от тем более медийной персоны, охват аудитории которой действительно огромен, то Ксению Бородину, не смотря на ее «небольшие финансовые трудности», может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, возможно условный срок. Теперь, действительно, полетит не в Италию, а «на деревню бабушки».