«Аня красивее тебя»: Ольга Бузова могла возненавидеть сестру из-за ревности к фанатам

Вчера, 23:51

Поп-дива, вероятно, не захотела делить обожателей с не менее эффектной «любимкой», цинично указав на разницу обеспеченности между звездными родственницами.

Ссора сестер Бузовых, в силу популярности старшей, является едва ли не самым обсуждаемым событием Рунета, ведь всем интересна причина, судя по всему, весьма серьезного конфликта. «Любимки», как любят друг друга называть Ольга с Анной, не просто летели из Куршевеля в раз классах, младшая Бузова отписалась от старшей в Instagram - а это, знаете ли, последняя стадия обиженности в звездном семействе, учитывая любовь каждого его члена к «фотообменнику».

Раз Instagram неопровержимо подтвердил факт ссоры сестер Бузовых, быть может, он укажет нам и на ее причину? Если вы подписчик Ольги, наверняка, вам приходилось видеть под ее фото комментарии в стиле: «Аня красивее тебя». Частота подобных фанатских высказываний прямо пропорционально зависит от частоты публикации старшей Бузовой совместных с сестрой снимков. За последний месяц таких фотографий было предостаточно, ведь Ольга взяла Анну с собой как на Мальдивы, так и в Куршевель.

Имея возможность сравнивать звездных родственниц во тьме ночной, при свете дня, в элегантных платьях и практически в чем мать родила, обожатели поп-дивы частенько подмечали более пышную грудь, нежную кожу и, в целом, очень привлекательный внешний вид младшей Бузовой. Ольга же, то ли из-за колоссальной загруженности, то ли из-за постоянных стрессов в личной жизни, показалась Сети болезненно худощавой и чересчур измученной, то бишь, малопривлекательной.

Параллельно обожатели критиковали Ольгу за то, что сестра ей якобы нужна только в роли фотографа. Лишь получив за день массу эффектных снимков для Instagram, под вечер Бузова старшая выложит благодарственную Stories с Анной и подпишет ее «Моя любимка», прослеживается тенденция в аккаунте поп-дивы.

Как итог, почитав целый месяц подобную критику, да еще и подогрев ее грустью по причине окончания шикарного отпуска, Ольга могла возненавидеть сестру из-за ревности к фанатам. Но навряд ли стоит ожидать, что ссора звездных сестер затянется на длительное время. Бузовы ругались и ранее, на чем их неоднократно ловила все та же Сеть, но каждый раз они трогательно мирились по громким поводам, к примеру, в преддверии дня рождения одной из сестер.