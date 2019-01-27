«Тоже не святой»: Собчак могла «загулять» от Виторгана из-за его романов на стороне

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По всей видимости, Максим также не является показателем верности и потому обиженная Ксения могла «мстить» ему своими встречами с Богомоловым и фотографиями с другими мужчинами.

Несколько дней назад общественность взбудоражила новость о том, что между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым произошла драка в одном из кафе. Сам режиссер позже признался, что у него в двух местах сломан нос и его «по кускам» собирал врач Константина. Виторган же отказался комментировать происходящее и после этого опубликовал лишь одну запись о том, что ему не стоит больше сообщать о местонахождении его супруги. Мол, «уже поздно». При этом позже он был замечен в компании хорошей подруги Собчак Марины Рудневой. С ней он опубликовал Stories в достаточно темном клубе, но так, чтобы было понятно, кто находится рядом с ним.

Многие расценили это, как месть неверной жене, а некоторые решили, что Максим на самом деле порой изменял Ксении и потому Собчак могла «загулять» от Виторгана из-за его романов на стороне. Так, в пример приводится его якобы бывшая любовница Елена Меркулова, которая долгое время «атаковала» телеведущую тем, что уведет у нее супруга и в скором времени он обязательно станет ее возлюбленным снова.

В особенности, она указывала, что Максиму было очень хорошо с ней в постели, а значит, он непременно к ней еще раз придет, что в принципе и могло случиться. Также можно сказать и о взбудоражащей воображение самой Собчак интимной сцене между Виторганом и его коллеги по фильму Олеси Судзиловской. Она говорила о натуральности сцен, что вполне логично для хороших актеров, но тогда, естественно, возникали слухи об их интимной связи, что могло еще больше нервировать Ксению. И вот теперь ее подруга Марина, в руках которой он будто «утешается». Все это подводит к мысли о том, что Максим «тоже не святой» и у него могут иметься определенные грешки перед женой, но в данном случае именно Собчак попала на таблоиды и скандал связан непосредственно с ее именем, а потому порция общественного осуждения досталась именно ей.

Естественно, не стоит исключать и обсуждение поведения Виторгана, особенно в контексте драки, но в нынешней ситуации аудитория все-таки становится на его сторону.