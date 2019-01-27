«Никакого мужика у неё нет и не было»: Волочкова придумывает себе «возлюбленных» из-за алкогольной шизофрении – Сети

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Никто, кроме самой Анастасии, и никогда не видел её в компании «любимого мужчины». Балерина могла придумать его из-за одиночества и психологического расстройства, а общие фото – специально подстроенная акция, чтобы убедить в обратном в первую очередь себя.

Анастасия Волочкова является одной из самых эпатажных личностей современного шоу-бизнеса. Что только не приписывали балерине, признанной на международной сцене: наркоманию, эскорт, алкоголизм и так далее. Всё это значительно мешало Волочковой в личной жизни, до недавнего времени.

Сейчас Анастасия в Сети активно рассказывает о своём новом возлюбленном, называя его одной буквой «М». При этом, балерина не спешит раскрывать его личности, чтобы не испортить отношений и своё личное женское счастье. Волочкова лишь указывает, мол её мужчину все узнают только на свадьбе.

При этом, Анастасия не устаёт интриговать публику снимками с любимым, на которых видно то руку, то ногу, то силуэт.

Как бы то ни было, однако не все поклонники Волочковой верят в существование этого загадочного мужчины. Балерину традиционно ругают в соцсетях едва не за каждый её шаг, но на этот раз люди предположили, мол никакого «мужика» у неё нет и не было. По словам хейтеров, Волочкова сама придумывает себе «возлюбленных» из-за алкогольной шизофрении. А общие фотографии – снимки с разными знакомыми.

Анастасию действительно никто не видел в компании мужчины. Влюблённые или хорошо скрываются, или никаких отношений просто нет.

Алкоголизм Волочковой приписывали многие личности из её близкого окружения, в частности экс-водитель, поэтому и предположение поклонников было логичным.

Сама же балерина в одном из своих постов отмечала, что вынуждена скрываться с возлюбленным, и едва не путешествовать раздельно, чтобы никто не заметил вместе. Кроме того, Волочкова обещает показать его в 2019 году, надеясь на свадьбу. При этом, женщина не обращает внимание на слова недоброжелателей, концентрируясь только на позитивных фанатах.