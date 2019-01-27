«Учусь не зацикливаться на негативных моментах»: Решетова откровенно высказалась об отношениях с матерью Тимати – Сеть

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В своей публикации Анастасия могла завуалировано указать на определенные конфликтные моменты с Симоной, считают пользователи, ведь сама, возможно, будущая свекровь не раз высказывалась в пользу другой девушки сына – Алены Шишковой.

В своем аккаунте в Instagram Анастасия Решетова опубликовала «мудрую» запись о том, что необходимо не обращать внимание на негативные моменты и идти дальше.

«По-настоящему счастлив может быть тот, кто примет проблемы, боль и разочарования как нормальную и неотъемлемую часть бытия. Процесс борьбы с трудностями, которые неизбежны - это не также и неизбежный путь к высшей цели. Учусь не зацикливаться на негативных моментах и воспринимать их как должное. Любить не только результат, но и процесс со всеми его неприятностями. Ведь эмоции от преодоления их и есть кайф. При осознании этих вещей вам ничто не помеха. Не существует пути к счастью. Счастье - это путь!», - написала модель.

При этом некоторые усмотрели в этом некие проблематичные моменты. Кто-то решил, что не Решетовой учить людей проходить через трудности, так как ей все якобы дается очень легко и она вполне удачно нашла себе спутника жизни, а кто-то расценил слова Решетовой, как то, что она откровенно высказалась об отношениях с матерью Тимати, ведь ни для кого не секрет, что они достаточно напряженные. Симона гораздо больше симпатии выказывала бывшей невестке Алене Шишковой, с которой Тимати рассталася около трех лет назад. Сейчас же отношение к избраннице сына достаточно пренебрежительное, особенно со стороны других звезд. К примеру, Ксения Собчак абсолютно неуважительно повела себя на встрече с девушкой и даже унизила, а пот Тимати даже не обратил на это внимание. По всей видимости, для него это привычное дело.

Таким образом, Сеть считает, что тяжелые отношения с матерью возлюбленного тревожат Анастасию и сказываются на ее социальных сетях, а главное – может повлиять и на ее отношения с самим Тимати, ведь они уже даже не подписаны друг на друга в соцсетях, что давно тревожит поклонников их пары.