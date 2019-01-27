«Тагииил!»: Муж Наташи Королёвой опозорился «русским духом» в США

Сегодня, 21:06

Сергей Глушко дал всем прохожим понять, что по улице гуляют граждане России.

Это танцовщик сделал при помощи известной во всём мире фразы «Тагииил!» Интернет-мема мужу Наташи Королёвой стало мало, поэтому он с удовольствием перешёл на привычную ему дерзость. Прогуливаясь по известным бульварам Голливуда с другом, Тарзан с неприкрытым наслаждением подначивал товарища топтать звёзды на «Аллее славы». При этом российская знаменитость открыто говорит, что не знает, кому принадлежат престижные награды, но растоптавшего чью-то честь друга он называет «молодцом» и «красавчиком».

Что позволило мужу Королёвой опозориться своим «русским духом» посреди Голливуда, неизвестно. Возможно, он был пьян или просто слишком расслабился, но не все фанаты одобрили его развлечение. Некоторые даже предположили, что на волне неприязни между США и Россией визу Глушко могут отменить или не выдать её будущем. Такой прецедент недавно произошёл с Тимуром Батрутдиновым.