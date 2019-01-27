Пугачева все видит: «Влюбленная» Лобода может загубить карьеру флиртом с Галкиным

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Светлану называли любовницей Максима и даже приписывали юмористу отцовство Тильды, но певица продолжает испытывать на прочность нервы Примадонны, заигрывая с ее мужем.

Недавний визит Пугачевой и Галкина на сольный концерт Светланы Лободы удивил многих любителей «желтой» прессы, ведь до телеведущей Юлии Барановской возможной любовницей мужа Аллы Борисовны СМИ называли именно украинскую певицу. Вероятно, Примадонна не верит скандальным слухам, но то, что она их читает - вполне возможный факт. Достаточно вспомнить подозрительное поведение Пугачевой на дне рождения дочери Филиппа Киркорова, когда Народная артистка якобы ограждала своих детей от общения с наследниками Барановской, по крайней мере, так показалось Сети и СМИ.

Видимо, статьи о беременности Юлии от Галкина, тайных встречах предполагаемых любовников за кулисами «Первого канала» и планировании совместного бегства на ПМЖ во Францию вынудили Аллу Борисовну перестраховаться. В Лободе же Примадонна, судя по всему, пока не видит угрозы для брака с Максимом, хотя «желтая пресса» уже называла юмориста вероятным отцом Тильды.

Но вернемся к недавнему концерту Светланы, после которого СМИ вновь начали «женить» ее с Галкиным. Сам по себе визит комика с супругой на выступление украинской певицы выглядит отнюдь не сенсационным, интригуют последующие события. В частности, Максим после шоу Лободы как будто голову потерял, засыпав предполагаемую любовницу «горячими» комплиментами. Концерт Светланы Галкину показался очень вкусным и сексуальным, как идеально сшитое платье. В ответ исполнительница назвала юмориста самым крутым парнем в стране и призналась ему в любви.

Пугачева все видит, но Лобода не останавливается. Вчера Галкин похвастался в Сети эффектной прической, а Светлана вновь подарила ему «сердечко». Все это могло выглядеть, как безобидный дружеский флирт, если бы не вышеупомянутые обвинения «желтых» СМИ с косвенными доводами.

Если «влюбленная» Лобода перейдет, по мнению Примадонны, дружескую черту в общении с комиком, то она может не только разрушить звездное семейство, но и загубить сольную карьеру. Алла Борисовна всегда опровергала сообщения о «перекрытом кислороде» ряду артистов, но обратные утверждения ее предполагаемых «жертв» должны, как минимум, настораживать Лободу.