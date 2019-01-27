«Подлый симулянт»: Богомолов мог сымитировать травмы для дискриминации Виторгана в глазах Собчак

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Режиссер появился на сцене театра без единой царапины, что вызвало множество вопросов у его поклонников. Некоторые считают, что он попросту пытался привлечь внимание Ксении и «убрать с дороги» ее мужа и своего соперника.

Недавняя драка между супругом Ксении Собчак Максимом Виторганом и ее предполагаемым любовником Константином Богомоловым взбудоражила общественность. Согласно данным, актер дважды ударил режиссера по лицу и позже тот опубликовал пост в социальных сетях о собственных травмах.

«Дорогие и неравнодушные друзья) прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля «преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», - написал Богомолов.





Однако, всего спустя пару дней он вышел на сцену Малого театра с актерами своего же спектакля и на его лице не видно было ни единой ссадины, ушиба или даже царапины. Многие поклонники задались вопросом: «А где же сломанный нос?» - и заподозрили режиссера в банальном обмане. «Подлый симулянт!» - окрестила мужчину одна из подписчиц.

По их мнению, Богомолов мог сымитировать травмы для дискриминации Виторгана в глазах Собчак, так как якобы желал увести ее из семьи. Сам Максим после ситуацию не комментировал, а Ксения закатила скандал на НТВ во время подготовки сюжета о драке и удалилась до начала съемок. По всей видимости, ей, конечно, нужна была обсуждаемость своей персоны, но не до такой степени, тем более что в их семье подрастает маленький сын, который смотрит на пример родителей и нельзя допустить, чтобы в его памяти отложился сюжет с «любовником» мамы.

Таким образом, пользователи подозревают, что драка была постановочной и спланирована либо самой Ксенией для поднятия рейтингов, либо Константин преувеличил свои травмы, так как опухоль и гематомы вокруг сломанного носа не сходят несколько недель и уж никак не проходят за пару дней.