«В порядок себя приведи!»: Нюша решила «сбежать» от материнства в работу

Вчера, 23:50

Вымотавшаяся певица опубликовала фотографию из студии, заявив о своем возвращении в шоу-бизнес, однако вместо поддержки нарвалась на критику и недопонимание.

Популярная певица Нюша в начале ноября впервые стала мамой. В элитной клинике в Майами артистка родила своему супругу Игорю Сивову прекрасную дочь, которая стала третьим ребенком для мужчины. Несколько месяцев супруги продолжали жить на курорте, где певица не только оправлялась после родов, но и училась быть мамой. Однако как ранее признавалась сама артистка, ее жизнь – это работа. С самого детства она привыкла много трудиться, мало отдыхать, и посвящать музыке все свободное время, и не удивительно, что ей было тяжело привыкнуть к новому образу жизни и обязательствам. Стоит отметить, что поначалу певица мужественно справлялась со всеми заботами: Анна как примерная мамочка несколько месяцев посвятила своей крошке и уходу за ней, однако на большее ее не хватило.

Сегодня Нюша решила порадовать своих подписчиков неожиданной новостью: «Тем временем я уже в Москве. И работа кипит», - написала она в своем Instagram, сопроводив пост фотографией в студии. Однако поклонники отреагировали не так, как того ждала певица, ведь мнения большинства подписчиков исполнительницы можно выразить одним советом: «В порядок себя приведи!» Фолловеры уверены, что Анне еще рано возвращаться на сцену, ведь судя по ее внешнему виду – она еще не готова к триумфу. «Не важно выглядишь», «Поменяла тебя беременность», «Худей побыстрее», - заключили пользователи соцсети.

Тот факт, что сразу же по приезду в Москву исполнительница отправилась в студию несколько удивляет: создается впечатление, что Нюша решила «сбежать» от утомительного материнства в работу. Судя по всему, очередная молодая мамочка не выдержала своей новой роли, и не намерена посвящать себя своему чаду.

Пока не известно, кому именно артистка решилась доверить заботы о своей маленькой дочке, однако заботливые поклонники настоятельно советуют певице не пренебрегать ребенком, и посвятить себя малышке, ведь она уже очень многого добилась, построила успешную карьеру, и с легкостью может взять длительную паузу без ущерба для дальнейшей деятельности.