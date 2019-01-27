«По стопам Джоли и Пита»: Дженнифер Энистон хочет стать мамой в 50 лет?

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По появившимся сообщениям, Дженнифер Энистон помогает в нескольких детских домах в Мексике и во время своего недавнего визита она влюбилась в девочку, которую теперь хочет удочерить.

Дженнифер Энистон всегда была в топе заголовков газет, и слухи о том, что Энистон станет мамой, ходили много лет. И теперь сообщения предполагали, что она, наконец, готова стать мамой в 50 лет, по стопам Джоли и Пита.

В отчете также указывалось, что звезда «Друзей», по сообщениям, помогает в нескольких Предполагаемый инсайдер сказал, что Дженнифер Энистон всегда хотела усыновить ребенка, она даже хотела сделать это со своим бывшим партнером Джастином Теру, но он всегда отговаривался, что это неподходящее время для усыновления. Инсайдер также заявил, что Дженнифер продолжает работу с документами об удочерении, поскольку теперь они находятся в разводе, а ее друзья побуждают ее продолжать этот свой замысел.

Это еще не все. Непроверенный инсайдер также сообщил, подробности о ребенке, которого Энистон, очевидно, удочерит. Согласно сообщению, у 13-месячного ребенка темные глаза, много темных волос и длинные ресницы.

Однако, Gossip Cop, сайт, который опровергает многие сообщения, опроверг и это сообщение об удочерении.

Правда заключается в том, что она не планирует удочерять ребенка из Мексики.

По словам инсайдера, Энистон понравилась одна девочка, которую она видела в мексиканском приюте, который она поддерживает. В таблоидном сообщении утверждается, что актриса даже начала оформлять документы, чтобы забрать 13-месячного ребенка домой. Говорят, что у малыша темно-карие глаза, темные волосы и очень длинные ресницы. В отчете утверждается, что это вопрос времени, когда она сможет усыновить ребенка.

Этот отчет теперь опровергнут. Представитель Энистон подтвердил, что у актрисы в настоящее время нет планов по усыновлению ребенка.

На самом деле Энистон очень занята съемками своего нового сериала для Apple. По сообщению E! News, ее недавно заметили на съемочной площадке нового шоу в Лос-Анджелесе в красном платье. Она делает шоу с Риз Уизерспун, и ожидается, что они будут играть в утренних шоу. Новое утреннее шоу, название которого еще не объявлено, является первым регулярным проектом для Энистон с тех пор, как она снялась в сериале «Друзья».

По данным ET Online, Энистон и Уизерспун также проводят новое утреннее шоу через свои соответствующие продюсерские компании.

Стив Карелл, как сообщается, присоединился к съемкам этого нового шоу. Подробности о персонажах, которых играют Энистон и Уизерспун, еще не объявлены.