Все еще любит?: Малахов пытается поддержать экс-любовницу Собчак после ее разрыва с Виторганом

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Телеведущие закрутили роман, когда Андрей поддержал Ксению после разрыва с Алексом Шусторовичем. Сейчас у Собчак новые беды в личной жизни, а Малахов вновь рядом.

Мало кто помнит, но более 10 лет назад сверхуспешный ведущий «Пусть говорят» и начинающая скандалистка едва не стали мужем и женой, разумеется, если верить СМИ. В 2006 году Андрей Малахов крутил роман с актрисой Еленой Кориковой, но пара неожиданно рассталась. Полагалось, телеведущий влюбился в дерзкую звезду «Дома-2» Ксению Собчак.

Долгое время звездные коллеги состояли в дружеских отношениях, но все изменилось, когда у скандальной блондинки сорвалась свадьба с бизнесменом Алексом Шусторовичем. Малахов был рядом с Собчак в трудный час, что якобы поспособствовало началу нового этапа в звездных отношениях.

Позднее уже Ксения успокаивала расставшегося с Кориковой Андрея. Послушав мудрые советы Собчак, Малахов понял, что между ними много общего и что непокорная блондинка перестала быть для него просто другом, рассказывали друзья телеведущего. Сообщалось, влюбленный кавалер даже презентовал своей новой даме золотое кольцо. Официальных комментариев от предполагаемых любовников СМИ так и не дождались, сейчас, как известно, и Собчак, и Малахов в браке воспитывают маленьких детей.

Нынешние отношения Андрея и Ксении можно назвать дружескими. Экс-звезда «Дома-2» разделила решение Малахова уйти с «Первого канала» и восхитилась его непокорностью перед Константином Эрнстом, а телеведущий поддержал Собчак в стремлении баллотироваться в президенты России. Также Андрей любит комментировать слухи о личной жизни Ксении, в частности, он стал главным пиарщиком новости о возможной второй беременности экс-любовницы. Пикантный факт свидетельствует, как много Малахов размышляет о Собчак.

Сейчас у скандальной блондинки проблемы, сравни проблемам 13-летней давности - ее брак с Максимом Виторганом трещит по швам, а телеведущий вновь рядом. Андрей пытается поддержать Ксению после ее разрыва с мужем, публично подчеркивая свое присутствие в жизни экс-любовницы. Малахов комментирует и одаривает «сердечками» посты Собчак в Instagram - и это лишь верхушка айсберга.

Если просуммировать все факты «недружеского» отношения телеведущего к переживающей нелегкие времена коллеге, то все равно нельзя утверждать, что он все еще ее любит. Тем не менее, о равнодушии совершенно точно не может быть и речи. К слову, попытайтесь угадать, кто первым сделает шоу о разводе Собчак и Виторгана, если он, само собой, состоится?