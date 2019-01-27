Малахов и Лобачева «снюхались»: «Настоящий отец» дочери Марьянова может быть «подсадной уткой» для травли Ксении Бик

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Телеведущий может попросту наживаться на скандальной ситуации в семье Марьянова, а Лобачева – пытаться отомстить за то, что Марьянов женился на Ксении вместо нее и любил ее до самой смерти.

Вот уже практически полтора года происходит травля вдовы Дмитрия Марьянова Ксении Бик. Многие считают, что именно она виновата в смерти актера, так как отправила его в злополучную клинику и не отозвалась на его крик о помощи, когда ему было действительно плохо. В недавней программе Дмитрия Борисова «Эксклюзив» Ксения впервые выступила с заявлением о том, как все было на самом деле и ответила обидчикам на все обвинения против нее.

В их числе можно назвать и то, что дочь Дмитрия Анфиса на самом деле ему не родная, а биологическим отцом ей приходится харьковский бизнесмен Сергей Коваленко. Естественно, он почему-то решил обратиться в студию Андрея Малахова, чтобы «достучаться» до Бик и увидеться с дочерью. При этом сама Бик почему-то не собиралась с ним выходить на контакт. Андрей Малахов, естественно, был не против того, чтобы в очередной раз сделать «сенсацию» и очернить имя вдовы, в чем его вполне могла поддержать Ирина Лобачева, ведь именно она также говорила о том, что якобы Марьянов в телефонном разговоре с ней упоминал то, что желает развестись с Ксенией и Анфиса не его биологическая дочь. Это вполне могло быть местью за то, что на Ирине Марьянов не женился, а предпочел Бик и любил ее всю свою оставшуюся жизнь.

Таким образом, вполне возможно, что Малахов и Лобачева «снюхались» в борьбе против семьи Бик. В особенности, если учесть, что они угрожали телеведущему судебным иском из-за его программ о Дмитрие, в частности с Ириной, которая в открытую обвиняла Ксению в том, что она «погубила» актера. Потому «настоящий отец» дочери Марьянова может быть «подсадной уткой» для травли Ксении Бик и огромным финансовым проектом, как, собственно, это зачастую и бывает на программах Малахова. Можно взять в пример того же Александра Серова и плату за его участие в скандалах с его именем. Потому вряд ли можно верить в истинность слов «отца» Анфисы и, по всей видимости, поэтому Бик и не выходит на связь – она просто устала от подобных «ужасов» на ТВ.