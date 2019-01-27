При живом-то муже: Кристина Асмус снова заигрывает с чужим мужчиной

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Теперь актриса решила посидеть на коленках у своего театрального коллеги.

Известно, что Кристина Асмус бросила своего законного «бульдога» и полетела на Мальдивы. Она постоянно делится счастливыми фотографиями, явно говоря, что она прекрасно отдыхает и без мужа. Теперь появились новые фото. Асмус мило сидит на коленках чужого мужчины при живом-то муже.

Театральный коллега Артем Ткаченко без вопросов обнимает Асмус. Может она с ним даже заигрывает, ведь они исполняют роли американских грабителей Бонни и Клайд. Обычно на сцене театра или в кадре влюбленным нужно сыграть искру, но бывают случаи, когда взаимная симпатия проникает в реальную жизнь. Такое поведение насторожило снова подписчиков.

Даже сами образы Бонни и Клайда вызвали неприятные ассоциации.

На Кристина никак не реагирует на возмущения фанатов, а, наоборот, пишет саркастические посты для своих хэйтеров.



