«Ребенок для бабушки»: Мама Регины Тодоренко может пытаться забрать внука на воспитание ради продвижения дочки

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Незапланированная беременность сорвала несколько успешных проектов с участием Регины, однако она предпочла пренебречь своим материнством, а не карьерой - Ирина Тодоренко полностью солидарна с дочкой.

5 декабря прошлого года в семье российского певца Влада Топалова и его супруги телеведущей Регины Тодоренко произошло радостное событие – артисты впервые стали родителями сына. Данное известие стало приятной неожиданностью для поклонников пары, ведь «не желая пиариться» на собственном ребенке, супруги тщательно скрывали все детали беременности. Более того, пока Регина рожала, абсолютно равнодушный к этому Влад спокойно вел презентацию книги в другом конце города, делясь с подписчиками видеороликами с мероприятия в Stories, и будто бы совершенно не беспокоясь за свою семью. Из-за этого фанаты пары сначала не могли поверить в то, что Тодоренко действительно родила, ведь с таким равнодушием еще не приходилось сталкиваться. Возможно, Топалов тогда действительно еще не осознавал, что совсем скоро он станет папой, однако даже после рождения малыша лучше не стало. Влад по-прежнему много работает, уделяя своей семье совсем мало времени, и будто вообще не участвуя в воспитании ребенка - он явно не готов быть папой.

Регина тоже не может похвастаться статусом хорошей матери. Вместо того, чтобы заниматься малышом, она продолжила заниматься собственной карьерой: работает над авторским проектом «Late Night с Региной Тодоренко», который выходит в эфир на «Пятнице!», а также активно делится с подписчиками особенностями своей беременности, подробно освещая все нюансы. Стоит отметить, что обычно неопытные родители в первые месяцы даже поспасть не успевают, не говоря уже о влогах, шоу и карьере.

Однако Тодоренко повезло, ведь у нее есть чуткие родители, которые поддерживают артистку во всех начинаниях, и с радостью берутся помочь с малышом. В микроблоге новоиспеченной бабушке часто можно увидеть новые фотографии с внуком, будто она занимается им больше, чем родители. Создается впечатление, что незапланированный ребенок был рожден для бабушки и пиара, ведь молодые родители сейчас на пике популярности, и не готовы сделать паузу в карьере ради малыша. Поклонники предполагают, что мама Регины Тодоренко пытается забрать внука на воспитание ради продвижения дочки, ведь намерена сделать из наследницы независимую и самодостаточную женщину. Мудрая женщина понимает, что неопытная дочь не потянет съемки и заботу о малышах, и очевидно поддерживает и способствует ее публичной деятельности, рекламируя шоу успешной девушки в своем аккаунте.

Более того, сегодня родительница с радостью согласилась присмотреть за малышом, пока его родители развлекаются на светском мероприятии.

Стоит отметить, что судя по последним фотографиям Регины, «бабушка в декрете» призвана также спасти брак дочки, ведь Влад никогда не отличался постоянством, а на «помятую» телеведущую смотреть грустно - она окончательно запустила себя, и выглядит ужасно, отмечают поклонники.