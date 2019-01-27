Разведённый Петросян может распродать оставленный Степаненко антиквариат

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Часть антикварных вещей Евгений Ваганович может продать на аукционах из-за ненадобности. Старое хобби экс-супругов разрушилось вместе с разводом. Недавно юморист прорекламировал старинный немецкий трофейный фотоаппарат начала 40-х годов.

Евгений Петросян не так давно стал холостяком. После развода с Еленой Степаненко пожилой юморист очень сильно изменился, и при этом в лучшую сторону. Он буквально помолодел на глазах, начал активно вести социальные сети и ходить по различным шоу, пиаря свои передачи и концерты. Не редко Евгений Ваганович делится с поклонниками интересными вещами из жизни. Так, недавно он показал старинный немецкий фотоаппарат.

Петросян опубликовал снимок, держа в руках камеру Agfa isolette. Юморист считает, что она трофейная, только никто не хочет попробовать сделать фотографию. По словам Евгения Вагановича, все думают, что плёнки нет, но он проверил. Петросян отмечает наличие в старом фотоаппарате старой плёнки – юморист рассмотрел её на свету.

Стоит отметить, что Петросяну в руки попался действительно фотоаппарат известной немецкой марки. Данная серия производилась с 1937 по 1960-е года. Евгению Вагановичу, видимо, попалась ценная модель 37-42 годов. При этом стоит отметить, что юморист является большим ценителем антиквариата, поэтому появление у него старинного фотоаппарата не стало неожиданностью. Но он всё же удивил многих фанатов.

В комментариях некоторые ценители старинной техники начали просить Евгения Вагановича продать антикварную камеру. Спрос на предметы оказался настолько неожиданным, что юморист, видимо, ещё неоднократно покажет свою коллекцию. При этом, не исключается, что разведённый Петросян может и действительно распродать оставленный Степаненко антиквариат.

Известно, что у Евгения Вагановича и Елены Степаненко за годы брака накопилось огромное количество антиквариата. Супруги часто ездили на аукционы и выставки, покупая самые различные старинные вещи. Чего только стоит их антикварное издание Камасутры и книги о магии.

Возможно, что часть антикварных вещей Петросяна попадёт на аукционы из-за ненадобности. Общее хобби супругов разрушилось вместе с разводом, а вместо скупки старины юморист начал тратить всё больше времени на работу, путешествия и появление на телевидении. В любом случае, пока судьба антиквариата остаётся неизвестной и не подтверждённой.