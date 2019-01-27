Две подруги лучше одной: У Егора Крида в «Холостяке» были свои тайны - Во время съёмок у него уже была девушка

Сегодня, 19:07

Модель Анна недвузначно намекнула, что у них во время съёмок реалити-шоу уже были романтические отношения. Музыкант о них во время программы, естественно, умалчивал.

Теперь оказывается, что у Егора Крида в «Холостяке» были свои тайны: Во время съёмок у него уже была девушка. Она решила, что этот секрет уже пора раскрыть.

Согласно её откровений, так называемое реалити-шоу имеет чётко продуманный сценарий. Анна сообщил, что об этом прекрасно знал и Егор, решивший в нём поучаствовать.

Дарья Клюкина была изначально «заложена» победительницей. Как и то, что Крид не займётся построением с ней долгосрочных отношений.

Модель полагает, что Егор принял участие в этом «спектакле» лишь для поднятия собственного рейтинга. Что ему, собственно, и удалось.

Шоу-биз, как шоу-биз. Пока «пиппл хавает», он другим не будет. Никогда и ни в коем разе.

Сам Крид сразу после финала «Холостяка» подтвердил эти предположения. Он сразу сказал, что к его личной жизни этот проект не имеет никакого отношения. Как и Дарья Клюкина.

Однако, сама Дарья сообщала, что у них с Егором были вполне конкретные отношения за пределами съёмочной площадки шоу. Однако, это ей никак не помогло в замужестве за достаточно известным музыкантом.