Батрутдинов не одинок: Харламов мог увезти Асмус на Мальдивы из-за отказа во въезде в США

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Шутки о Штатах и дружба с Путиным могли аукнуться Гарику «баном» на посещение «второй родины».

Фанатов Тимура Батрутдинова разрывает от любопытства вопрос: почему «Каштану» запретили въезд на территорию США? Нам же стало интересно: одному ли Батрухе? Тимур не знает, чем он вдруг стал немил американцам. Вероятнее всего, предполагаемый любовник Ольги Бузовой поплатился за искрометные шуточки в адрес Штатов со сцены Comedy Club. Окей, допустим, но ведь Батрутдинов никогда не делал этого в одиночку, зачастую ему помогал Гарик Харламов. Логично предположить, что «Бульдог» сейчас также под своего рода санкциями, более того, он мог увезти Кристину Асмус на Мальдивы вместо, скажем, Чикаго, именно из-за отказа во въезде в США.

А почему Харламов вообще должен был везти жену в Штаты, спросите вы? Все очень просто, США можно назвать второй родиной Гарика, ведь в 9-летнем возрасте он с отцом мигрировал за океан. Позднее, вышеупомянутое Чикаго открыло «Бульдогу» двери на сцену - юморист поступил в знаменитую театральную школу «Харендт», где его наставником был сам Билли Зейн. Параллельно, стоя за прилавком заведения общепита и приторговывая мобильными телефонами, Харламов пропитывался американской культурой. В сознательном возрасте комик вернулся в Россию.

Отец Гарика остался в США, в прошлом году его не стало. Именно из-за папы артист мог прикипеть душой к Штатам, иначе как еще объяснить регулярные визиты Харламова на «вторую родину» как с концертами, так и в отпуск. Даже первые день рождения дочки Насти «Бульдог» и Кристина Асмус отпраздновали в США.

Но вот очередные каникулы звездные супруги решили провести на Мальдивах. Данный факт не вызывал подозрений, пока американцы не обидели Тимура Батрутдинова. К слову, Харламов, вероятно, еще больше неприятен «большим шишкам» за океаном, нежели «Каштан», ведь он является доверенным лицом Владимиром Путина, а к таким людям Запад любит, что называется, «придолбаться» на ровном месте.

Как бы там ни было, Асмус и Харламов счастливы и на Мальдивах, что невооруженным глазом видно по Instagram Кристины. У Гарика же сетевая активность в отпуске упала до нуля, что позволяет хейтерам и моралфагам перевести дух.