Полуголая Семенович-«разведчица» пропиарилась на дне снятия блокады Ленинграда

Сегодня, 18:09

Пошлый анекдот и откровенный снимок - необычное послание певицы в современном стиле поклонники встретили с восторгом.

Популярная певица Анна Семенович решила по-своему поздравить подписчиков с большим праздником, а заодно и пропиарилась на дне снятия блокады Ленинграда. Сегодня, в 75-ю годовщину великого дня знаменитость опубликовала в своем Instagram крайне не скромное и неподходящее для такого события фото. На снимке полуобнаженная Семенович-«разведчица» предстала лишь в черном купальнике, валенках и банной шапке, вооруженная спасательным кругом, а в комментариях к посту рассмешила поклонников забавным анекдотом, в котором намекнула на свою прекрасную фигуру. На снимке знаменитая артистка буквально сияет от счастья, что особенно понравилось фолловерам теледивы.

Фанаты артистки встретили фотографию знаменитости исключительно хорошо, и в комментариях поблагодарили певицу за веселое поздравление, а также расхвалили фигуру Анны. «С такой Красавицей хоть в разведку, хоть дальнее плавание, хоть на край света куда угодно... Милашка, Обаяшка, Пушляшка, Неваляшка. Заманчиво. Обожаю её активную, целеустремлённую. Красота!», «Вот это русская красавица!», «Да она худющая. И целлюлита нет. Тьфу», «Анка, а ты случайно не купалась в детстве в эликсире красоты? Уж очень ты красивая», - сегодня подписчики оказались на редкость щедрыми на положительные отзывы, и не скупились на комплименты.

И только поклонники Анастасии Волочковой всерьез забеспокоились преимуществами балерины, ведь Анна не просто воспользовалась ее излюбленной идеей для фотосессии, но и затмила танцовщицу своей красотой: «Анют вы у Волочковой на даче?», «Уж ты!Перещеголяла ВОЛОЧКОВУ!», «Волочкова та стала жирной».