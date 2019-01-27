«Хоть посмеемся!»: Поклонники посоветовали Волочковой стать телеведущей

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Фанаты считают, что балерина сможет успешно заменить самого Андрея Малахова.

Поклонники Анастасии Волочковой недавно в социальной сети Instagram обсуждали недавние походы скандальной светской львицы по различным российским телепроектам. Фанаты почитали, что Волочкова устала сидеть дома, а потому и стала намного чаще «светиться» на телеэкранах. В комментариях по одним из постов поклонники посоветовали Волочковой попробовать свои силы и стать телеведущей.

«Хоть посмеемся!», - заявили хейтеры а данное предложение фанатов. Более того, некоторые интернет-пользователи посчитали, что и-за своей неоднозначной репутации балерина сможет затмить самого Андрея Малахова и занять его место в «Прямом эфире». Сама Волочкова подобные комментарии в свой адрес не прокомментировала.