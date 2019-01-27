«Она ангел»: Лиам Хемсворт прокомментировал супружескую жизнь с Майли Сайрус

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Пара впервые вышла в свет после новости об их недавней свадьбе.

Актёр Лиам Хемсворт и скандальная певица Майла Сайрус обменялись кольцами в канун Рождества прошлого года. Церемония была тайной, на ней присутствовали только члены семьи и некоторые близкие друзья. Но даже после того, как слухи утекли в Сеть, пара не спешила делиться мнениями друг о друге в новом статусе, вероятно, побаиваясь осуждения и нежелательного внимания СМИ.

Но они нарушили молчание, прибыв на гала-вечер G'Day USA в Калифорнии. Лиам и Майли выглядели, как идеальная голливудская пара, и чувствовали себя так же, если верить актёру. Со сцены он обратился к новоиспечённой жене с благодарностью и назвал её «ангелом» во всеуслышание. В интервью журналистам он также впервые прокомментировал жизнь с Майли в роли супругов. По словам актёра, в их жизни ничего не поменялось, но это только на первый взгляд, ведь всё стало совсем другим, стоит только присмотреться.

Вероятно, в нём загадками говорит любовь. Напомним, что отношения Лиама Хемсворта и Майли Сайрус начались в 2009 году на съёмочной площадке «Последней песни». Они провстречались до 2013 года, изменили свои жизни и вновь сошлись спустя 3 года. Пара давно притёрлась друг к другу, поэтому быть постоянно вместе им привычно. А вот Майли кардинально изменилась со вступлением в статус жены. Из неё исчезла оторва, а ей на замену пришла смеренная девушка.