«Предчувствует беду»: Пугачева намерена исповедаться перед старцем Илием в надежде на чудо

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Проблемы со здоровьем ставят под удар не только юбилейный концерт знаменитости, но и ее жизнь. Страх и отчаяние могли стать мощными мотиваторами, которые вынудили Примадонну покаяться в своих грехах, и попросить о заветном.

Состояние здоровья российской Примадонны давно беспокоит поклонников. Несколько лет назад Алла Пугачева заявила, что приостанавливает гастрольную деятельность и хочет побольше отдыхать, и на то были свои причины. Все это время она не только занималась воспитанием Гарри и Лизы, но и собой. Образ жизни и возраст дали о себе знать - организм певицы дал сбой: ей трудно дышать, ходить, однако она должна жить ради семьи и зрителей. Сахарный диабет, подагра, проблемы с сердцем, несколько сложных операций, проблемы с голосом и зрением – это лишь тот «букет», о котором она решила рассказать преданным фанатам. Однако не менее пугающей стала опухоль молочной железы, которую певице удалили в 90-х. И хотя новообразование признали доброкачественным, как известно, даже спустя 20 лет опухоль все еще является «бомбой замедленного действия» - не известно, где и через сколько она «взорвется», а стремительное похудение женщины в преклонном возрасте - не добрый знак.

Поклонники в соцсетях уже не раз предполагали, что «горошина» в горле артистки, которую ей вырезали в роддоме, дала о себе знать, правда теперь в виде угрожающего жизни злокачественного новообразования. Не исключено, что именно она стала причиной внезапного приступа удушья, который случился с Аллой Борисовной на съемках программы «Сегодня вечером», посвященной Игорю Николаеву - аллергическую реакцию спровоцировал искусственный снег, и артистка была вынуждена покинуть студию. Создается впечатление, что мудрая женщина предчувствует беду, которая совсем скоро может лишить ее последних сил.

Страх перед возможной трагедией действительно пугает исполнительницу, и от отчаяния она стала еще ближе к вере и Богу. Накануне она побывала с паломническим визитом в Патриаршем подворье в храме Святого Игоря Черниговского, где пообщалась с местными священнослужителями. Там Пугачева поставила свечи, подошла к иконам, пообщалась со священнослужителями и прихожанами. Служители храма признались, что певица часто их посещает, очень проста в общении и обладает невероятной энергетикой, и даже согласилась принять участие в творческом проекте, в рамках которого священнослужители будут записывать диалоги с известными людьми. Одним из гостей станет Примадонна – она намерена исповедаться перед старцем Илием Ноздриным, встречи с которым давно искала. Безусловно, Народная артистка и раньше интересовалась темой религии, однако только в последнее время она делает это открыто.

Выбор Аллы Борисовны не удивил работников храма, ведь старец Илий известен многим как настоящий чудотворец, после встречи с которым простые смертные начинают по-другому смотреть на мир. Вполне возможно, что Алле Борисовне именно сейчас нужно чудо, в надежде на которое она и обратилась к религии.

Стоит отметить, что недавно ясновидящая предсказала очень тяжелый год Пугачевой: по словам Галины Янко, российские врачи не смогут решить проблему певицы, и она обратится за помощью к иностранным врачам. Не исключено, что из-за страха не успеть Алла Борисовна и решилась на свой грандиозный концерт в Кремле и мировое турне, которое может стать последним.