«Он уже больше недели в России»: Фанаты разоблачили ложь об отдыхе «высокомерного» Лазарева

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Сергей «кормит» поклонников старыми фотографиями и видео с отдыха. Очевидцы рассказали о неприятной встрече со «звёздным» Лазаревым в Дубае, мучавшего замёрзшего сына ночными прогулками по парку.

Сергей Лазарев отправился со своим сыном в Дубай на отдых. В своих соцсетях счастливый отец активно делится фотографиями с отдыха. Недавно он опубликовал ряд снимков с парка Global Village, где у каждой страны установлен свой тематический павильон и лавки с сувенирами из этого государства. Лазарев поделился с фанатами эмоциями, мол выставка и сами аттракционы ему с сыном понравились, но во время прогулки малыш замёрз. В итоге ему пришлось покупать шапку.

Поклонникам понравились экскурсии Сергея, его многочисленные фото и рассказы о путешествиях. Однако, очевидцы в комментариях рассказали, что не всё так красочно, как описывает артист. Они разоблачили ложь об отдыхе «высокомерного» Лазарева.

Один из людей заявил, мол был в парке Global Village ещё неделю назад. Мужчине посчастливилось встретиться и понаблюдать за Сергеем. По словам очевидца, все фотографии и видеозаписи в социальных сетях Лазарева были сделаны больше недели до публикации, но певец выкладывает их сейчас, как будто бы в реальном времени. Он уже давно в России.

Стоит также отметить, по уверению поклонников, Сергей в жизни далеко не такой добрый и красочный, каким себя выставляет в социальных сетях. Очевидец заявляет, что при встрече на отдыхе Лазарев вёл себя очень высокомерно. Многих также удивило, что артист мучил замёрзшего сына ночными прогулками, когда малышу уже давно нужно было спать.

Приписывают артисту не только ложь об отдыхе, но и ложь о личной жизни. Недавно в Сети появились слухи, согласно которым на каникулах Лазарев и Ани Лорак якобы сыграли тайную свадьбу.

Предполагаемая пара якобы вместе отдохнула в Майами. Кстати, там была и дочь Каролины, а также её законный супруг Мурат. Однако, поклонники уверены, что он был в поездке только ради общего времяпровождения с дочерью, а для певицы стал неким прикрытием.

Как бы то ни было, слухи о романе Лазарева и Ани Лорак ни разу не были подтверждены. Однако, о звёздной болезни Сергея и его высокомерности в реальной жизни очевидцы говорят уже давно. Лазарев на всё это попросту не обращает внимание и продолжает наслаждаться отдыхом со своим сыном.