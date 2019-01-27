Признание Лободы о юношеском сексе с немцем – Светлана могла работать эскортницей для солиста Rammstein

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Лобода на вечеринке с мужчинами из Европы занималась любовью с загадочным и неизвестным немцем. История разъяснилась после развода Светланы и появления в её жизни «давнего любовника» Тилля Линдеманна.

Одной из самых обсуждающих пар в шоу-бизнесе за 2018 год стал роман украинской певицы Светланы Лободы с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Паре приписывали отношения уже давно, но в последнее время все слухи стали всё чаще подтверждаться.

То Тилль не отводил глаз от беременной Лободы на светских мероприятиях, то Светлана поздравляла его с Днём рождения, то солист Rammstein забирал её из больницы и водил по ресторанам. Предполагаемые любовники часто подогревают интерес общественности. Однако, на самом деле их отношения могут иметь более длинную историю.

Дело в том, что в одном из своих интервью Светлана Лобода рассказывала о сексуальных приключениях с немцем. Согласно имеющимся данным, это произошло во время студенческого прошлого певицы. Лобода заявляла, мол они с подругой устроили вечеринку и позвали на неё знакомых иностранцев. Молодые украинки пили шампанское и танцевали с мужчинами с европейскими паспортами.

В итоге, Лобода особенно положила глаз на одного немца. Дождавшись подходящего момента, Светлана ушла с ним на лестничную площадку, чтобы заняться любовью. Всё было нормально, пока в самый ответственный момент немец закричал: «Даст ист Фантастиш!», - как в немецких порнофильмах. Это настолько рассмешило Лободу, что о продолжении не могло быть и речи. Сам европеец так и не смог понять, что веселит украинскую красавицу.

Эта история и признание Лободы о юношеском сексе с немцем привело к появлению целого ряда слухов, согласно которым, Светлана могла работать эскортницей для солиста Rammstein. Считается, мол в своём рассказе девушка ублажала как раз Тилля Линдеманна. Пару якобы связывают очень длительные, но скрытые отношения.

Стоит также отметить, что на заре сольной карьеры Лободу неоднократно обвиняли в оказании услуг эскортного характера. Таким образом, певица может быть знакома с Тиллем давно, но отношение получили своё развитие относительно недавно. Появление чувств у давних «любовников» также может быть связано с разводом Лободы и расставанием Линдеманна с его экс-возлюбленной.

Как бы то ни было, на родине Линдеманна в Германии о его отношениях с Лободой практически ничего не знают, но в это же время солисту Rammstein приписывают романы с местными звёздами. Сама Светлана говорить об этом не может из-за контракта.

В любом случае, сплетни об эскорте певица отрицала, слухи она игнорирует, а роман с Линдеманном так и не подтвердила.