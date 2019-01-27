Очередная интрижка Прилучного с Зоей Бербер может окончательно разрушить брак с Муцениеце

Сегодня, 14:17

Миниатюрная блондинка Зоя Бербер явно во вкусе Павла Прилучного, внешность и отношения с которой интригующе напоминают роман с Муцениеце, который, к слову, завершился браком всего через пару месяцев.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце являются одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе, а их история любви была примером многим парам. И не удивительно, ведь юная красавица-латвийка поразила Павла с первого взгляда, а их роман в сериале «Закрытая школа» быстро перерос в реальные отношения. Всего через пару месяцев после знакомства восходящие звезды тайно сыграли свадьбу в кругу самых близких людей, и вскоре Агата обрадовала новоиспеченного супруга новостью о беременности. У супругов появился сын Тимофей, а через пару лет актриса родила дочь Мию.

Однако как ни стремились звезды построить идеальный союз - кризис 7 лет брака все же настиг и их семью. В прошлом году артисты всерьез разругались, поставив свой брак на «паузу» длиной в несколько томительных месяцев, и даже отписались дрг от друга в соцсетях, дабы не было так горько наблюдать за действиями второй половинки. К счастью поклонников, они нашли в себе силы поговорить друг с другом, что и стало спасением их брака - в знак примирения супруги даже набили символичные тату на безымянных пальцах. Однако это не стало залогом их счастья - скандалы продолжались, а причиной их называли неверность Павла, успех в карьере которого, вероятно, вскружил мужчине голову.

Однако даже это предательство мудрая мать двоих детей смогла простить своему супругу в надежде на его благоразумие, и судя по всему - напрасно. В канун Нового года их брак вновь повис на волоске: в Сети появилась информация о том, что Прилучный избил Муцениеце в загородном особняке на глазах у детей. И хотя пострадавшая Агата опровергала эту информацию - внимательнее соседи подтвердили факт прибытия наряда правоохранителей, а в полиции зафиксировали вызов в дом актеров. Что стало причиной конфликта - не известно, но актриса, по слухам, категорически отказалась писать заявление на обидчика.

Не исключено, что причиной конфликта могла стать ревность Муцениеце - она могла уличить своего благоверного в связи с коллегой по сериалу «Возмездие» Зоей Бербер, премьера которого стартует уже завтра на телеканале НТВ. В этой картине Павел и Зоя сыграют мужа и жену, у которых есть общая дочь, однако непреодолимые обстоятельства разлучили их и разрушили брак. В этом же сериале сыграла и Агата Муцениеце, которой досталась роль верного друга и соратника главного героя - журналистки Кати. Павел и Агата уже давно не работали вместе, и девушка, вероятно, могла увидеть в постановочной любви одного из самых красивых и успешных актеров и секс-символа российского шоу-бизнеса нечто большее, чем просто актерскую работу.

Стоит отметить, что Агата и Павел, которых смело можно назвать активными пользователями соцсетей, на несколько дней исчезли из поля зрения общественности, а их аккаунты уже который день «молчат». Вполне вероятно, что они вместе с остальной съемочной группой отмечают завершение работы над очередным успешным проектом, пикантные подробности которого впоследствии могут стать предметом очередного громкого скандала, однако одно очевидно: очередная интрижка Прилучного может окончательно разрушить брак с Муцениеце, которая уже встала на ноги, вернулась к работе, и сможет позаботиться о себе и детях.

Интересно, что внешне Зоя Бербер очень напоминает юную Агату, в которую так пылко и быстро в свое время влюбился Павел, в то время как сама Муцениеце уже мало напоминает ту искреннюю и добрую блондинку с большими искрящимися глазами.