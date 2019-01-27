Рустам Солнцев заценил предложение Чубайса: Марии Захаровой на «Дом-2» делать нечего

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Шоумен не мог оставить без внимания скандал, разразившийся между этими персонажами. Он напомнил, что из проекта уже давно ушёл Венцеслав, и Должанский женился.

Следовательно, считает Рустам Солнцев, Марии Захаровой на «Дом-2» делать совершенно нечего. Там нет достойных её избранников. Таким образом, шоумен заценил предложение Анатолия Чубайса.

Оно заключалось в том, чтобы в МИД место Захаровой отдать Ольге Бузовой. И наоборот.

Мысль Чубайса заключается в том, что способности Захаровой недооценены и новым вызовом для неё может стать проект «Дом-2». Народ будет в шоке.

У Бузовой, в свою очередь, около 12 млн подписчиков. То есть, её популярность явно выше, чем у Захаровой. Следовательно, на её брифингах будет просто не протолкнуться.

Политик уже ответила на предложение Чубайса. Она удивилась, что тот смотрит «Дом-2».

Рустам Солнцев не остался в стороне от этой «полемики». Он обратился к Чубайсу, напомнив о злых языках, говорящих, что тот страшно навредил этой стране. Теперь видимо, его взор обратился к тому, что ещё уцелело и пока может приносить деньги.

Шоумен назвал Захарову красивой, милой и хорошо танцующей. При этом, она, с его слов, «Хиросима». Да и делать ей на «Дом-2» совершенно нечего. Там «ноль» достойных её кандидатов.