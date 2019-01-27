Хорошая тема, опасный Малахов: Зрители «Прямого эфира» про блокадный Ленинград пожаловались на плохое самочувствие

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Андрей Малахов наконец-то дождался похвалы от своих хейтеров, но неправильно подал важную информацию.

Зрители «Прямого эфира» впервые не обрушились на Андрея Малахова с нещадной критикой. Напомним, что ведущего погоняют за его любовь к «постельным» темам звёзд российского шоу-бизнеса, тогда как действительно животрепещущие моменты в жизнях реальных россиян остаются незамеченными. Малахов решил исправиться и «хайпануть» на больном для соотечественников историческом факте – блокадном Ленинграде, пригласив в студию детей самих участников происходящих событий.

Зрители «Прямого эфире» едва ли не впервые прокомментировали затею телеведущего единодушно: «Наконец-то хорошая, правильная тема».

Продолжение... «Прикарманил»: Малахов вернётся на Первый канал через Барановскую – соцсети Первым шагом стало совместное проведение корпоратива. «Свадьба в Малаховке»: Малахов использовал доступную Седокову, чтобы насолить Галкину Но ружьё в руках неумёхи обязательно выстрели и попадёт в человека. Так, из-за желания заработать даже на крови Андрей Малахов не рассчитал количество и качество поданной информации, и истории участников эфира вызывали у зрителей не только слёзы.

В Сети даже стали жаловаться на плохое самочувствие после просмотра тяжёлого «Прямого эфира». При этом девушка, которая опубликовала видеосообщение, выглядит очень молодо, поэтому списать её самочувствие на плохое здоровье можно с натяжкой. Известно, что преподносимая на ТВ информация должна не только быть полезной, но и не должна вредить зрителю, с чем опасный Малахов и команда, очевидно, не справились.

Трудно сказать, сколько ещё человек по всей России почувствовали себя плохо во время вечера с Малаховым, ведь в Сеть обращаются не все, хотя в комментариях можно найти такие сообщения, однако явный непрофессионализм, подпитанный репутацией и вседозволенностью, однажды может обернуться Малахову людскими жертвами, если он не прекратит снимать шоу ради денег.