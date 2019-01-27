Пропитый Галкин «калдырит» в бане с самого утра – Буйнов продолжает спаивать Макса на глазах у детей и Пугачёвой

Сегодня, 13:23

Муж Аллы Борисовны показал себя опухшим и с подбитым глазом на похмелье, а уже следующее утро он решил начать с пива. Пугачёва уверена, мол это всё дурное влияние Буйнова. Он подсадил Галкина на алкоголь.

Выходные, видимо, российский юморист и ведущий Максим Галкин проводит с алкоголем и очень весело. Такие мысли приходят после просмотра его социальных сетей. Ещё вчера Галкин опубликовал видео, на котором он запечатлён якобы «с бодуна» и с подбитым глазом, а сегодня прямо с утра он пьёт пиво в бане в компании друзей.

Максим опубликовал ролик, на котором показал себя с утра и хотел похвастаться настоящей зимней погодой. Но именно внешний вид шоумена привлёк больше всего внимания. Галкин рассказал, мол его кучерявые волосы натуральные, и утром он выглядит именно так. Поклонники же заметили чрезмерно опухшее лицо Максима. Вместе с этим под правым глазом красовался синяк.

Однако, не только это даёт повод для появления сомнений насчёт трезвости образа жизни Галкина. Сегодня в своих соцсетях он опубликовал ролик, в котором был запечатлён в бане с товарищами. На столе лежали самые различные виды рыбы, креветки и сушки. Юморист взял полный бокал пива, затем все присутствующие пожелали друг другу «с лёгким паром», после чего начали пить. При этом, сделавший глоток пива Максим отметил: «Что может быть лучше бани с утра?».

Такие выходные Галкина вызвали неоднозначную реакцию со стороны общественности, мол «пропитый» юморист «калдырит» с самого утра после похмелья. Однако, стоит отметить, что Галкин никогда не выступал против алкоголя, и открыто признавался в его употреблении. Максим пьёт редко, но метко. По его словам. Он может выпить сам пол-литра водки или виски, хоть это происходит и не очень часто.

Супруга Галкина Алла Пугачёва в одном из своих интервью также рассказывала о пристрастии мужа к алкоголю. Оказывается, это всё дурное влияние Буйнова, якобы он подсадил Максима на алкоголь. По словам Пугачёвой, при встрече певец и юморист сразу же начинают пить. Получается, что Буйнов продолжает спаивать Галкина на Глазах у детей и самой Аллы Борисовны, учитывая их совместное празднование Нового года.

Примадонна вспоминает, когда Галкина интеллигентом считали, пока на спор не предложили выпить стакан коньяка. Максим выпил: «Ну и понеслось», - кратко отметила Алла Борисовна.

Как бы то ни было, ясно остаётся одно, Галкин если и пьёт, то алкоголем совершенно не злоупотребляет. Если бы он пил, так как считают «в народе», то ни о каком успехи и речи идти бы не могло.