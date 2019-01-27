Потерянная сестра: Кети Топурия поразительно похожа на Ольгу Бузову - фанаты

Сегодня, 13:01

Новое видео грузинской и российской певицы в Instagram заставило задуматься о сходстве с другой звездой.

Наверно, у певицы Кети Топурии был продуктивный год, что теперь она может позволить себе полететь на Бали и показывать свои купальники. Правда фигура девушки совсем не радует ее фанатов.

На предыдущих фото звезда могла похвастаться грудью большего размера, но сейчас ее фигура мало чем отличается от подростковой. Этим-то она поразительно похожа на Ольгу Бузову, которой фанаты часто намекают на пластическую операцию. Хотя телеведущая этого не стесняется и открыто демонстрирует свое полуголое тело.

Может быть, теперь в шоу-бизнесе новые правила, и формы никак не влияют на успех в карьере. Судя по всему так называемая «потерянная сестра» также хочет стать звездой соцсетей, как и популярная Бузова.

Также комментаторы написали о неестественности искусственного загара.

Они порекомендовали Кети быть аккуратней с ультрафиолетом или кремами, чтобы не навредить здоровью.



