«С Абрамовичем на ты»: Амбициозная Собчак может стремиться занять «особое» место Кобзона

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Заманчивый трон «главного мафиози» России мог привлечь провалившуюся в политической гонке Ксению Собчак, которая могла успешно представить свою скромную кандидатуру миллиардеру во время скромного ужина в ресторане.

Иосиф Кобзон был одним из самых удивительных и загадочных «феноменов» России. Его лирико-драматический баритон ясной высветленной окраски навсегда останется символом советской цивилизации, а истинная личность и роль в жизни страны так и останется под занавесом тайны. Несмотря на отсутствие веских доказательств, его имя у многих людей по сей день ассоциируется с мафией, а в его влиянии на госаппарат никто не сомневается – Кобзон был в дружеских отношениях со всеми высшими чиновниками страны. Он всегда производил впечатление человека «со связями», а слухи о своих близких отношениях с «русской мафией» негласно подтверждал не один раз. Например, в свое время певец вступился за арестованных бандитских авторитетов, содействовал освобождению из-под стражи вора в законе под кличкой Калина, неоднократно появлялся в обществе криминальных личностей, да и сам с легкостью говорил: «Я с мафией общаюсь так же, как с министрами». Кобзон признался, что пел в лагерях на Дальнем Востоке, в Заполярье и это принесло ему определенную популярность среди уголовников.

Однако жесткий советский режим, тяжелое время перестройки и становление России как федерального государства вынуждало артиста скрывать все свои связи с «темным миром», и защищаться от всех обвинений. Тем не менее, он до сих пор считается одним из главных «мафиози» страны. Последние годы жизни Кобзона прошли в тяжелых мучениях – у него были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых главный баритон страны скончался 31 августа. С тех пор «особое» место Иосифа Давыдовича пустует, однако судя по всему – это не на долго: амбициозная Ксения Собчак вполне может стремиться занять трон «королевы преступного мир». Не удивительно, ведь жизнь телеведущей с самого детства тесно переплетена с властью и влиянием.

Ни для кого не секрет, что отец знаменитости был значимой фигурой в жизни страны. Мэр Санкт-Петербурга имел все шансы стать президентом страны, однако некоторые обстоятельства помешали ему занять высший пост в государстве. Тем не менее, именно его лучшие ученики по сей день руководят страной. Мать Ксении Людмила Нарусова – не просто человек из народа, а российский сенатор и влиятельный политический деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тывы. Наследница Собчака с самого детства была втянута в политическую жизнь страны, однако лидерский характер, упрямство и желание доказать всем, что она тоже чего-то стоит, вынудили ее самостоятельно строить свою жизнь.

Начала она не самым лучшим и достойным, но очень действенным способом – засветилась на «Доме-2», который подарил ей популярность и финансовую независимость. Несколько лет она строила карьеру в шоу-бизнесе, где заработала славу одной из главных скандалисток страны – однако, очевидно, не это было ее главной целью: Собчак по примеру влиятельных родителей стремилась в политику. Начала она слишком резко, а потому провалилась - мало кто воспринимал всерьез крикливую телеведущую, и видел ее на посту президента России, а потому она дотянула лишь до 4-го места в предвыборной гонке. Но сдаваться – не в правилах Ксении, и она пошла дальше. Продолжая мечтать о политике и осознавая свои мизерные шансы пробиться туда честным путем, она вполне могла решиться взобраться на вершину другим способом - заменить Иосифа Кобзона, и стать «представителем» мира богатых и влиятельных людей, своеобразным «связующим звеном» между шоу-бизнесом и «русской мафией», коим некогда считали Народного артиста.

Судя по всему, план Собчак удался, и теперь она с Абрамовичем на «ты»: недавно на Telegram-канал «Только никому» сообщил, что звезду в компании ее возможного любовника Богомолова заметили в московском ресторане Buro Tsum вместе с российским миллиардером Романом Абрамовичем и его бывшей подругой Надеждой Оболенцевой. Звезды поели и дружной компанией отправились на премьеру нового спектакля Константина Богомолова. Что именно обсуждали телеведущая и миллиардер, остается загадкой, однако то, что в последнее время Собчак резко активизировалась на политической арене - факт.

Стоит отметить, что Богомолов и Абрамович известны уже давно, и по слухам, их связывают теплые приятельские отношения, а потому режиссер мог стать просто очередной пешкой на пути Ксении к ее заветной цели.