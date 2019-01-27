«Скотину гонят»: Бородину могли уволить из Дома-2 за хамство

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Ксения Бородина, совсем позабывшая о работе во время январских праздников, ударилась в воспоминания о детстве в деревне, да так, что собрав вещи, уехала туда, оставив мужа и детей.

Но фанаты скандальной телеведущей заподозрили не ладное. Дело в том, что в последнее время Ксения ведет себя уж «совсем отвратительно» в эфирах передач с ее участием — хамит, оскорбляет, переходит на личности. Подобное поведение выходит даже за рамки политики «Дома-2», где участники устраивают настоящие соревнование «в свинстве», что не может не беспокоить руководство телеканал, поэтому подписчики Бородиной, узнав о ее «срочном» отъезде, расценили это не меньше чем побег от проблем после ее увольнения.

Телеведущая сфотографировал свое «поместье» в одной из подмосковных деревень, где когда-то жила. Что фото, что ее «слезливый» рассказа отдают тонной печали.

«Скотину гонят, горох, костер, сельская дискотека», рассказывает Бородина, упоминая между делом, что хитростью оставалась в деревне, когда родители отправляли в Италию.

«Бедняга».

Руководство телеканала не делало официальных заявлений, хотя сам слухи об увольнении идут не только от обеспокоенных фанатов телеведущей, а еще и от «завистливых коллег»по теле-проекту «Дом-2» и «Бородина против Бузовой».